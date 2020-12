Sara Turetta, il suo libro “I cani, la mia vita” e l’associazione Save The Dogs (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Rosita Celentano mi ha detto che dovevo conoscere Sara Turetta e leggere il suo libro “I cani, la mia vita”. Così le ho detto di farmelo mandare. Quando mi è arrivato il libro, Sara aveva scritto questa dedica: “A Red Ronnie, instancabile e battagliero diffusore dei diritti animali”. Dentro, oltre al volantino della sua associazione Save The Dogs And Other Animals, c’era questo biglietto: “Grazie Red, grazie di aver voluto il mio libro. Spero riesca ad emozionarti e che ti possa aiutare a farlo conoscere a più persone possibili. É una storia di speranza che vuole ispirare i giovani e sensibilizzare sui diritti degli animali. Sara” La gratificazione per la dedica che mi aveva scritto si ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Rosita Celentano mi ha detto che dovevo conosceree leggere il suo“I, la mia”. Così le ho detto di farmelo mandare. Quando mi è arrivato ilaveva scritto questa dedica: “A Red Ronnie, instancabile e battagliero diffusore dei diritti animali”. Dentro, oltre al volantino della sua associazioneTheAnd Other Animals, c’era questo biglietto: “Grazie Red, grazie di aver voluto il mio. Spero riesca ad emozionarti e che ti possa aiutare a farlo conoscere a più persone possibili. É una storia di speranza che vuole ispirare i giovani e sensibilizzare sui diritti degli animali.” La gratificazione per la dedica che mi aveva scritto si ...

