Sara D’Amario – Tutto su di lei – Età | marito e figli

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)sarà fra i protagonisti de I Fratelli Caputo, la miniserie di Canale 5, ma in passato l’abbiamo vista in diversi progetti televisivi e dedicati al grande schermo. Per esempio CentroVetrine e Il Commissario Nardone, oppure il film Colpo d’occhio di Sergio Rubini. Chi è? Non solo un’attrice, ma anche una scrittrice del nostro Paese. Il suo debutto nel mondo della letteratura risale infatti al 2009, quando pubblica il romanzo Nitro con l’editore Baldini Castoldi Dalai.: età,nasce a Moncalieri il 4 febbraio del ’72 e inizia a muovere i suoi passi nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta. Si iscrive infatti alla Scuola per Attori del Teatro Stabile ...