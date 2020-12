Samsung Italia porta le gift card su Samsung Pay grazie a Epipoli (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Samsung ha scelto Epipoli per l'introduzione della sezione dedicata alle gift card di Samsung Pay in Italia: ecco cosa sappiamo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha sceltoper l'introduzione della sezione dedicata allediPay in: ecco cosa sappiamo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Samsung Italia porta le gift card su Samsung Pay grazie a Epipoli - BeppeLoveUs : RT @NeoEnigma: #Samsung cancella il post in cui derideva #Apple per l'assenza dell'alimentatore - iPhone Italia - Marcomc01 : @iPhone_Italia Se samsung rilascia i nuovi galaxy senza caricatore vado da tutti i miei amici che si sono lamentati… - AppleRTweet : RT @NeoEnigma: #Samsung cancella il post in cui derideva #Apple per l'assenza dell'alimentatore - iPhone Italia - NeoEnigma : #Samsung cancella il post in cui derideva #Apple per l'assenza dell'alimentatore - iPhone Italia -