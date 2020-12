Sampdoria-Sassuolo 2-3 | Cronaca Live | Tabellino | espulso Keita

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Serie A continua senza sosta, questa sera al Ferraris altro turno infrasettimanale convalida per la quattordicesima giornata e con fischio d’inizio fissato alle 20,45. I padroni di casa arrivano al match in ottima forma dopo le due vittorie in fila contro Crotone e Verona, Ranieri ha portato la squadra al decimo posto L'articolo2-3proviene da www.meteoweek.com.