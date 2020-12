Salvini e Libero contro immigrati per omicidio ginecologo Ansaldi, ma le indagini ora virano altrove (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci sono importanti novità per quanto riguarda le indagini inerenti l’omicidio del ginecologo Ansaldi a Milano, avvenuto alcuni giorni fa. In molti probabilmente ricorderanno le parole pubblicate sui social sia da alcune testate come Libero e Il Giornale, sia da Matteo Salvini. Questo fronte, sostanzialmente, aveva evidenziato che i colpevoli fossero due immigrati, dando più o meno certezze sotto questo punto di vista. Oggi 23 dicembre, invece, stiamo andando verso una direzione differente da prendere seriamente in considerazione. Cosa hanno detto Salvini e Libero sull’omicidio del ginecologo Ansaldi a Milano Salvini, che di recente è stato protagonista di alcune ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ci sono importanti novità per quanto riguarda leinerenti l’dela Milano, avvenuto alcuni giorni fa. In molti probabilmente ricorderanno le parole pubblicate sui social sia da alcune testate comee Il Giornale, sia da Matteo. Questo fronte, sostanzialmente, aveva evidenziato che i colpevoli fossero due, dando più o meno certezze sotto questo punto di vista. Oggi 23 dicembre, invece, stiamo andando verso una direzione differente da prendere seriamente in considerazione. Cosa hanno dettosull’dela Milano, che di recente è stato protagonista di alcune ...

ferillo2 : @Libero_official Tempo perso. Gli italiani ne hanno piene le palle dei moderati. Servono cambiamenti duri, radicali… - Vita77178000 : @Libero_official #Salvini andrebbe non solo allontanato dalle piazze ma dalla nostra vista per sempre! - Libero_official : 'Fate vedere quando #Salvini è stato allontanato dalla piazza', 'Ma lo hanno menato?': surreale #Giarrusso a… - CaleviMarco : @giornalettismo Salvini, Il Giornale e Libero non sbagliano mai - giornalettismo : Erano già stati i nordafricani. Senza dubbio. Ed erano state trovate (da #Salvini) addirittura responsabilità po… -