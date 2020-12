Salvini: Biden può fare ottimo lavoro, chi vince ha sempre ragione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ho e avrò ottimi rapporti con gli Stati Uniti, penso che Biden potrà fare un ottimo lavoro e spero che l'Italia non cambi mai posizioni e alleanze a livello mondiale, dice Salvini Leggi su firenzepost (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ho e avrò ottimi rapporti con gli Stati Uniti, penso chepotràune spero che l'Italia non cambi mai posizioni e alleanze a livello mondiale, dice

ROMA – Matteo Salvini ai microfoni della trasmissione ’24 Mattino’ su Radio 24 afferma: «Ho e avrò ottimi rapporti con gli Stati Uniti, penso che Biden potrà fare un ottimo lavoro e spero che l’Italia ...

