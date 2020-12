Saluto romano per Sergio Ramelli: nessun reato, assolti gli otto imputati (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic – Gli otto imputati nel processo per il Saluto romano al “Presente” per Sergio Ramelli, del 29 aprile 2016, sono stati assolti oggi in primo grado dal giudice Teresa Ferrari Da Passano – della VI sezione penale del tribunale di Milano – “perché il fatto non costituisce reato“. Secondo l’accusa, gli otto militanti di destra avevano risposto alla chiamata del “Presente” per Sergio Ramelli, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi, violando l’art. 2 del decreto legge 122/1993 perché avrebbero “compiuto manifestazioni esteriori proprie e usuali di organizzazioni e movimenti tra cui anche il Partito Nazionale Fascista”. Un’accusa che evidentemente i giudici hanno ritenuto del tutto insussistente, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Milano, 23 dic – Glinel processo per ilal “Presente” per, del 29 aprile 2016, sono statioggi in primo grado dal giudice Teresa Ferrari Da Passano – della VI sezione penale del tribunale di Milano – “perché il fatto non costituisce“. Secondo l’accusa, glimilitanti di destra avevano risposto alla chiamata del “Presente” per, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi, violando l’art. 2 del decreto legge 122/1993 perché avrebbero “compiuto manifestazioni esteriori proprie e usuali di organizzazioni e movimenti tra cui anche il Partito Nazionale Fascista”. Un’accusa che evidentemente i giudici hanno ritenuto del tutto insussistente, ...

La sentenza è stata emessa dal giudice della sesta penale Teresa Ferrari da Passano che ha accolto le richieste di assoluzione dei legali degli imputati. I fati risalivano al 2016.

Durante la commemorazione di Sergio Ramelli, Carlo Borsani ed Enrico Pedenovi, il 29 aprile 2016, alzarono il braccio destro per il saluto romano. Oggi gli otto militanti di destra, imputati nel ...

