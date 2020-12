Salute e Vita: comitato regala mascherine al quartiere di Matierno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano le attività del Festival dei Diritti Sociali. Nei giorni scorsi sono state infatti consegnate le 100 mattonelle artistiche realizzate dal Forte dell’Arte, bottega di Francesco Forte che, nella Capitale, ridà Vita a ciò che si pensa debba essere buttato, promuovendo in tal modo il riciclo urbano e l’economia circolare e lanciando al contempo un importante messaggio. Così, il giorno di Natale, durante le messe delle ore 10.00 e 11.30, celebrate nella Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Matierno da don Marco Raimondo, parroco da sempre impegnato nell’applicazione dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco a difesa del Creato e quindi dell’Ambiente, verranno donate ai cittadini circa 2mila mascherine chirurgiche. Tutto ciò sarà possibile grazie alla generosità di un imprenditore salernitano che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano le attività del Festival dei Diritti Sociali. Nei giorni scorsi sono state infatti consegnate le 100 mattonelle artistiche realizzate dal Forte dell’Arte, bottega di Francesco Forte che, nella Capitale, ridàa ciò che si pensa debba essere buttato, promuovendo in tal modo il riciclo urbano e l’economia circolare e lanciando al contempo un importante messaggio. Così, il giorno di Natale, durante le messe delle ore 10.00 e 11.30, celebrate nella Chiesa di Nostra Signora di Lourdes ada don Marco Raimondo, parroco da sempre impegnato nell’applicazione dell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco a difesa del Creato e quindi dell’Ambiente, verranno donate ai cittadini circa 2milachirurgiche. Tutto ciò sarà possibile grazie alla generosità di un imprenditore salernitano che ...

Oggi chiunque si occupi di salute ma anche di vita sociale dovrebbe conoscere il ruolo della psiche nei processi biologici come nei comportamenti, il suo peso nel potenziare la salute o nel ...

Non ho eliminato i social, ma ho fatto una piccola modifica ai miei feed, che ha avuto un enorme effetto sulla mia felicità

Il mio uso costante dei social media ha avuto un impatto negativo sulla mia salute mentale e sulla percezione del mio ... può spesso eclissare il tempo che passiamo con le persone nella vita reale. La ...

