Salmo nel nuovo album di Inoki: tutti i dettagli di Medioego (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è anche Salmo nel nuovo album di Inoki. A questo giro il rapper sardo non si ferma di fronte un microfono per sganciare due rime e impreziosire il contenuto di una traccia. Salmo si presenta in veste di produttore e, come annuncia nelle stories, firma due beat che saranno presenti in Medioego, il disco in prossima uscita a 6 anni di distanza da L’Antidoto. Nel frattempo Inoki si è ripreso i suoi spazi. Nel 2008 ha rotto con la Warner e si è rifatto le ossa nell’underground fino a quest’anno, quando ha sottoscritto il contratto con la Asian Fake (la stessa che ha lanciato i Coma Cose e Ketama 126). Il risultato è Medioego, quinta prova in studio per il rapper romano che vedrà la luce il 15 gennaio 2021 e che suona già fortissimo per il treno di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è ancheneldi. A questo giro il rapper sardo non si ferma di fronte un microfono per sganciare due rime e impreziosire il contenuto di una traccia.si presenta in veste di produttore e, come annuncia nelle stories, firma due beat che saranno presenti in, il disco in prossima uscita a 6 anni di distanza da L’Antidoto. Nel frattemposi è ripreso i suoi spazi. Nel 2008 ha rotto con la Warner e si è rifatto le ossa nell’underground fino a quest’anno, quando ha sottoscritto il contratto con la Asian Fake (la stessa che ha lanciato i Coma Cose e Ketama 126). Il risultato è, quinta prova in studio per il rapper romano che vedrà la luce il 15 gennaio 2021 e che suona già fortissimo per il treno di ...

con Noemi e Tedua alla produzione di Salmo e Stabber. Sono tante le personalità che hanno ... regalato a questo disco un suono che percorre tutta Italia, avanti e indietro nel tempo. La sfida è stata ...

Inoki: «Basta individualismo, il rap dovrebbe essere riscatto collettivo»

Dicevano che era finito a fare il rider, che era rimasto sotto con la droga. Qui racconta perché è sparito, perché è tornato con 'Medioego'. «Un tempo i rapper erano finti poveri, oggi sono finti ricc ...

