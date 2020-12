Salerno, quattro furgoni Caritas riempiti per il “Mercato della Solidarietà” (FOTO) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – “La generosità degli operatori ambulanti e dei salernitani è andata ben oltre le più ottimistiche aspettative” racconta il coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa. Alle ore 14 di mercoledì 23 dicembre è ben chiaro che l’iniziativa ‘Il Mercato della Solidarietà’ ha raggiunto l’obiettivo: Pietrofesa aggiunge: “Gli operatori ambulanti hanno fatto la loro parte donando in gran parte frutta e verdura; i salernitani che hanno frequentato i mercati alimentari di Torrione, Pastena e del Vestuti hanno comprato e donato pasta, legumi, olio, latte a lunga conservazione, pelati, biscotti e altro. Alimenti consegnati ai nostri banchi in grandi quantità. Alla fine sono stati riempiti quattro furgoni ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “La generosità degli operatori ambulanti e dei salernitani è andata ben oltre le più ottimistiche aspettative” racconta il coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa. Alle ore 14 di mercoledì 23 dicembre è ben chiaro che l’iniziativa ‘Il’ ha raggiunto l’obiettivo: Pietrofesa aggiunge: “Gli operatori ambulanti hanno fatto la loro parte donando in gran parte frutta e verdura; i salernitani che hanno frequentato i mercati alimentari di Torrione, Pastena e del Vestuti hanno comprato e donato pasta, legumi, olio, latte a lunga conservazione, pelati, biscotti e altro. Alimenti consegnati ai nostri banchi in grandi quantità. Alla fine sono stati...

Stampa“La generosità degli operatori ambulanti e dei salernitani è andata ben oltre le più ottimistiche aspettative” racconta il coordinatore regionale dell’Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa ...

