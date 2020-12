Salerno | proseguono le iniziative solidali per le festività natalizie

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNatale ormai è alle porte e prosegue con successo il Piatto Sospeso, l’iniziativa messa in campo, da fine novembre, dalla cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio delle Politiche Sociali del Comune e in collaborazione con il Nucleo comunale della Protezione Civile di. Obiettivo, è tendere una mano verso chi sta attraversando momenti complessi a livello socio-economico, a causa dell’emergenza Covid-19 e, al contempo, sensibilizzare la cittadinanza tutta, sul tema della solidarietà e del “non spreco”. “Con il Piatto Sospeso, sono stati donati già oltre 250 pasti dai locali salernitani aderenti al progetto e centinaia di altri piatti sono stati offerti ad altrettanti beneficiari, dai clienti degli stessi locali aderenti– ha detto la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente – Ringraziamo di ...

Prosegue sulla linea del rigore per limitare il rischio contagio da Covid-19 l'azione del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, anche in occasione delle festivita' natalizie. Dopo aver disposto, nelle ...