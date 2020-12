Salernitana, ritorno di fiamma per Coulibaly? (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Salernitana torna alla vittoria contro la Virtus Entella, ritrovando così il primato. Nel frattempo gennaio si avvicina, così come il calciomercato. Possibile un ritorno di fiamma per Coulibaly? All’Arechi è una Salernitana formato schiacciasassi La Salernitana vince nel testa-coda contro la Virtus Entella ultima in classifica. Sicuramente la prestazione di lunedì non è stata delle migliori. Nel primo tempo, infatti, sono stati proprio i liguri a passare meritatamente in vantaggio. La squadra di Castori era apparsa in affanno e nervosa, non riuscendo mai a creare pericoli alla formazione ospite. Con l’ingresso di Cicerelli e Djuric, però, la Salernitana ha cambiato faccia trovando prima il pareggio con Tutino e poi ribaltando il risultato con il rigore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Latorna alla vittoria contro la Virtus Entella, ritrovando così il primato. Nel frattempo gennaio si avvicina, così come il calciomercato. Possibile undiper? All’Arechi è unaformato schiacciasassi Lavince nel testa-coda contro la Virtus Entella ultima in classifica. Sicuramente la prestazione di lunedì non è stata delle migliori. Nel primo tempo, infatti, sono stati proprio i liguri a passare meritatamente in vantaggio. La squadra di Castori era apparsa in affanno e nervosa, non riuscendo mai a creare pericoli alla formazione ospite. Con l’ingresso di Cicerelli e Djuric, però, laha cambiato faccia trovando prima il pareggio con Tutino e poi ribaltando il risultato con il rigore ...

