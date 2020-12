Saipem | accordo da 200 milioni con Haifa per impianto di ammoniaca in Israele

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) –ha firmato oggi un contratto del valore di oltre 200di dollari conGroup per la costruzione di undiin. La società italiana è stata scelta a seguito di una gara della durata di due anni. Il contratto è stato firmato durante una cerimonia online alla presenza del CEO diGroup, Motti Levin e del membro del consiglio diGroup e responsabile del progetto, Dr. Eli Abramov, e del CEO di, Stefano Cao, e del COO della Divisione E&C Onshore di, Maurizio Coratella. L’investimento previsto per la realizzazione dell’è superiore a 200di dollari, con una produzione attesa di circa 100.000 ...

