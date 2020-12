Russia, tra i rifiuti del centro di smistamento c’è un gattino: salvato in extremis dagli operai – Video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) salvato per un pelo, grazie all’attento lavoro degli operai del centro di smistamento di Ul’janovsk. È quanto successo a un piccolo gattino, trovato tra i rifiuti dai lavoratori di Gorkomhoz un’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti nella città russa. Come si vede dalle immagini pubblicate sulla pagina Facebook dell’azienda, gli operai stanno procedendo allo smistamento, quando all’improvviso, nell’aprire una busta chiusa per un ulteriore controllo, uno di loro trova un gatto, gettato via nella spazzatura. Si tratta del terzo caso nel giro di due mesi, fa sapere l’azienda, e la situazione è preoccupante. “Purtroppo i casi di animali buttati nella spazzatura sono sempre più frequenti – ha dichiarato Igor Perfiliev, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020)per un pelo, grazie all’attento lavoro deglideldidi Ul’janovsk. È quanto successo a un piccolo, trovato tra idai lavoratori di Gorkomhoz un’azienda che si occupa della gestione deinella città russa. Come si vede dalle immagini pubblicate sulla pagina Facebook dell’azienda, glistanno procedendo allo, quando all’improvviso, nell’aprire una busta chiusa per un ulteriore controllo, uno di loro trova un gatto, gettato via nella spazzatura. Si tratta del terzo caso nel giro di due mesi, fa sapere l’azienda, e la situazione è preoccupante. “Purtroppo i casi di animali buttati nella spazzatura sono sempre più frequenti – ha dichiarato Igor Perfiliev, il ...

clikservernet : Russia, tra i rifiuti del centro di smistamento c’è un gattino: salvato in extremis dagli operai – Video - Noovyis : (Russia, tra i rifiuti del centro di smistamento c’è un gattino: salvato in extremis dagli operai – Video) Playhit… - FBussoletti : #Siria, la #Turchia non cede su #AinIssa nonostante i dubbi della #Russia. A poche ore dal meeting tra militari di… - swan92678832 : Utile per capire gli interessi degli ???? nel mondo. Dal Tibet alla Cambogia, via Sudan, sino alla Bielorussia. Qui… - Gulaghista : @ACasperia @espressonline Tra l'altro questo 'capo dell'opposizione' ha meno dell'1%. Ha più senso che il leader de… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia tra Russia, tra i rifiuti del centro di smistamento c’è un gattino: salvato in extremis dagli operai… Il Fatto Quotidiano La fascinazione della violenza nelle parole di Putin su Navalny

Ma Putin, in tutto questo? Il contenuto della telefonata con la quale Navalnyj ha teso una trappola i suoi persecutori, facendo confessare a un agente dell’Fsb il coinvolgimento dei servizi segreti ru ...

Viceministro russo: non aspettiamo nulla di buono da Biden

(ANSA) - MOSCA, 23 DIC - La Russia non si aspetta "niente di buono" dal futuro presidente degli Stati Uniti Joe Biden e crede che la sua politica estera sarà guidata dalla "russofobia". Lo ha detto il ...

Ma Putin, in tutto questo? Il contenuto della telefonata con la quale Navalnyj ha teso una trappola i suoi persecutori, facendo confessare a un agente dell’Fsb il coinvolgimento dei servizi segreti ru ...(ANSA) - MOSCA, 23 DIC - La Russia non si aspetta "niente di buono" dal futuro presidente degli Stati Uniti Joe Biden e crede che la sua politica estera sarà guidata dalla "russofobia". Lo ha detto il ...