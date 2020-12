Rugby, TOP10 2020-2021: Colorno penalizzato di quattro punti in classifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo del TOP10 di Rugby ha modificato l’esito del match della settima tornata del massimo campionato italiano andato in scena sabato scorso tra Colorno e Viadana, vinto dagli ospiti per 19-22 (bonus difensivo per il Colorno, nessun bonus per il Viadana), decretando lo 0-20 a tavolino, con bonus per gli ospiti, ed inoltre ha penalizzato di quattro punti in classifica il Colorno. In questo modo il Viadana sale da 10 ad 11 punti, mentre il Colorno scende da 11 a 6, avendo perso anche il punto di bonus difensivo. Di seguito le motivazioni del Giudice Sportivo. “Il Giudice Sportivo, rilevato dal referto del Sig. Manuel Bottino che in occasione della gara di Peroni TOP10 tra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il Giudice Sportivo deldiha modificato l’esito del match della settima tornata del massimo campionato italiano andato in scena sabato scorso trae Viadana, vinto dagli ospiti per 19-22 (bonus difensivo per il, nessun bonus per il Viadana), decretando lo 0-20 a tavolino, con bonus per gli ospiti, ed inoltre hadiinil. In questo modo il Viadana sale da 10 ad 11, mentre ilscende da 11 a 6, avendo perso anche il punto di bonus difensivo. Di seguito le motivazioni del Giudice Sportivo. “Il Giudice Sportivo, rilevato dal referto del Sig. Manuel Bottino che in occasione della gara di Peronitra ...

