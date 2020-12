Ruba quasi 800mila euro dalle casse dell' azienda per cui lavora | impiegato nei guai

watsonperiodt : Quasi nel 2021 e mi tocca leggere che il calendario dedicato a Mussolini va a ruba... - _GL_M_ : @MarcelluWallace @unasolanima @chievodimilano @pisto_gol Se Conte vincerà il campionato saremo quasi pari... Poi… - PetrazzuoloF : RT @Mohsa491: @Deputatipd @PetrazzuoloF @pdnetwork MacKenzie Scott ha annunciato il suo secondo importante contributo di beneficenza dell'a… - Mohsa491 : @Deputatipd @PetrazzuoloF @pdnetwork MacKenzie Scott ha annunciato il suo secondo importante contributo di benefice… - h160422 : RT @Terra2itter: Su un Topolino quasi mezzo secolo fa ho letto la battuta di un cinese che diceva: “L’uomo saggio non ruba, ma se ruba non… -

Ultime Notizie dalla rete : Ruba quasi

BresciaToday

E non si potrà dire che la Juve ha rubato il risultato. Strano capovolgimento di copione: quasi si pensi più alla politica che allo sport. Si avalla l’ipotesi che i furbetti la fanno sempre franca, si ...Non le ruberanno il sorriso ma qualcuno le ha rubato i soldi per le cure ... questo il nemico da sconfiggere e lei ce l’ha quasi fatta. Grazie all’impegno dei genitori che non si sono arresi ...