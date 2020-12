Rosita Celentano l’appello contro allevamento intensivo polli | la reazione dei social

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)ha utilizzato il suo account Instagram per sensibilizzare il pubblico, in particolare i suoi followers,la riapertura di undi, un allenamento chiuso da tempo la cui rimessa in opera non comporta nessun vantaggio visto che in Italia c’è un esubero di questi tipo d’attività.schierata dalla L'articolo proviene da www.meteoweek.com.