Ronaldo su Instagram | “Juve | alla fine festeggeremo ancora noi”

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Sul suo account ufficiale, Cristianocarica i suoi compagni dopo la debacle contro la Fiorentina e rassicura i tifosi bianconeri:“Ieri, con una prestazione pessima e un risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020. Siamo lantus! E non possiamo accettare altro che l’eccellenza in campo!..noi insieme ai nostri tifosi. Fino! Il post di CR7 suFoto:personale Cr7 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il messaggio social di CR7 dopo il pessimo k.o. con la Fiorentina: "Siamo la Juventus e non possiamo accettare niente di meno dell'eccellenza in campo" ...I bianconeri chiudono l’anno con uno 0-3 in casa contro la Fiorentina: “Un risultato inaccettabile”, ha ammesso Cristiano Ronaldo attraverso un lungo post su Instagram. Il campione portoghese, a poche ...