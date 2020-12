Ronaldo: 'Juve, prestazione scadente e risultato inaccettabile' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) TORINO - Cristiano Ronaldo non si nasconde dopo la debacle della Juve, sconfitta per 3-0 dalla Fiorentina , all'Allianz Stadium: " Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt'altro che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) TORINO - Cristianonon si nasconde dopo la debacle della, sconfitta per 3-0 dalla Fiorentina , all'Allianz Stadium: " Ieri, con unae untutt'altro che ...

