Romagnoli | “Pioli è stato bravissimo a ricompattare il gruppo Il mio rinnovo? Spero di fare altre 200 gare con il Milan”

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessio, capitano del, ha analizzato il momento della squadra rossonera ai microfoni di Sky. Queste le sue parole: “Gli acquisti di gennaio ci hanno aiutato molto e partita dopo partita, risultato dopo risultato, abbiamo preso sempre più consapevolezza. Siamo una squadra giovane, con grande determinazione e molte idee. Stiamo vivendo un buon momento e l’importante è migliorarsi. Il rapporto delcon? Dall’inizio èleva sul. Eravamo un po’ separati ed èa ricompattarci. E poi i risultati… Quando si parlava del suo addio? Speravo rimanesse. I tifosi sono la nostra forza, anche se non possono entrare allo stadio.di ...

In attesa del risultato dell’Inter, Stefano Pioli ha fatto le sue scelte per Milan-Lazio. In avanti Calhanoglu, Rebic giocano dietro a Leao. Inzaghi risponde con la coppia Caice ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Al termine della gara Milan-Lazio, il giocatore rossonero Alessio Romagnoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo mo ...