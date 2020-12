Roma, Sgarbi attacca la Raggi: “Faceva la cameriera”. Il sindaco: “Vergogna, è un lavoro onesto” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Secondo me prima di fare il sindaco Faceva la cameriera in uno studio di avvocati“. Vittorio Sgarbi attacca così Virginia Raggi nel giorno in cui presenta la propria lista per la sua candidatura a sindaco di Roma. L’attuale sindaco ha però risposto all’insulto: “Io nella mia vita ho lavorato. E tra le tante cose ho fatto anche la cameriera. Che è un lavoro più che dignitoso. Dovresti avere rispetto per chi si guadagna da vivere ogni giorno con fatica e onestà, soprattutto in questo momento. Vergogna”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Secondo me prima di fare illain uno studio di avvocati“. Vittoriocosì Virginianel giorno in cui presenta la propria lista per la sua candidatura adi. L’attualeha però risposto all’insulto: “Io nella mia vita ho lavorato. E tra le tante cose ho fatto anche la. Che è unpiù che dignitoso. Dovresti avere rispetto per chi si guadagna da vivere ogni giorno con fatica e onestà, soprattutto in questo momento.”. SportFace.

