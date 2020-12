Roma, prima dose del vaccino a una giovane infermiera: ecco chi è (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In Italia il 27 dicembre si parte con le vaccinazioni. La prima a Roma che sarà sottoposta alla vaccinazione anti-Covid all’istituto Spallanzani è Claudia Alivernini: a quanto si apprende, si tratta di una giovane infermiera di 29 anni che si è laureata all’Università la Sapienza di Roma. La 29enne ha anche lavorato per le Uscar e spesso si è recata a casa dei pazienti malati e a volte anziani, in prima linea contro il Covid. Claudia è la più giovane e la prima nel Lazio che riceverà la dose di vaccino. Leggi anche: Conte all’Europa: «Sarà un Natale diverso ma vaccini segnale di speranza per tutti» L’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ha reso noto che proprio domenica, per la giornata del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) In Italia il 27 dicembre si parte con le vaccinazioni. Lache sarà sottoposta alla vaccinazione anti-Covid all’istituto Spallanzani è Claudia Alivernini: a quanto si apprende, si tratta di unadi 29 anni che si è laureata all’Università la Sapienza di. La 29enne ha anche lavorato per le Uscar e spesso si è recata a casa dei pazienti malati e a volte anziani, inlinea contro il Covid. Claudia è la piùe lanel Lazio che riceverà ladi. Leggi anche: Conte all’Europa: «Sarà un Natale diverso ma vaccini segnale di speranza per tutti» L’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani ha reso noto che proprio domenica, per la giornata del ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma prima Di Francesco: "Roma, prima volta da avversari. Ma devo pensare al Cagliari" Corriere dello Sport.it Antartide: la rompighiaccio Laura Bassi parte dalla Nuova Zelanda alla volta della stazione italiana Mario Zucchelli

Roma - La nave rompighiaccio da ricerca italiana 'Laura Bassi', di proprietà dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, è in partenza verso l'Antartide dal porto neozel ...

Inter, Conte vuole un esterno sinistro: a Verona c'è Dimarco, crea come un trequartista

Tre è il numero perfetto. Oltre a un attaccante e a un centrocampista, Antonio Conte vorrebbe anche un esterno sinistro per rinforzare la squadra a gennaio. In questo senso possono riaprirsi le piste ...

