Roma, non rispettavano le misure anti contagio: sanzione e chiusura per una palestra (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vanno avanti i controlli per la verifica del rispetto delle misure anti-contagio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale. Prati: sanzione e chiusura per una palestra Ieri mattina gli agenti del GSSU e del I Gruppo "ex Prati" hanno hanno eseguito delle mirate verifiche nel quartiere Prati dove, in una palestra, è stato riscontrato lo svolgimento di un'attività in contrasto con la normativa in vigore per il contenimento del contagio. Per tale motivo, oltre alla sanzione prevista, la struttura è stata chiusa. Ottavia: sequestrato un terreno utilizzato come "mercato" illecito Sempre nella giornata di ieri, le pattuglie del GSSU hanno proseguito i controlli, unitamente al personale del XIV ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Al cimitero Flaminio di Roma non ci sono più posti per la cremazione: “Picco di morti, non possiamo… Il Fatto Quotidiano Vaccine Day a Roma: prime dosi allo Spallanzani il 26 dicembre

È stato avviato questa mattina, nel corso di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, il piano di presidio dei ...

Governo, Conte “La crisi non è nelle mie mani”

ROMA (ITALPRESS) – “La crisi non è nelle mie mani. Si va avanti solo se c’è la fiducia, ma non astratta, reale. Sono qui per ...

