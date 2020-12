Roma, il piano del prefetto per il rientro a scuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Entrate e uscite divise in due fasce orarie diverse, un sabato al mese a rotazione di lezione e presidi alle fermate degli autobus per evitare assembramenti. È questo il piano preparato dalla Prefettura di Roma per garantire il ritorno a scuola degli studenti, previsto, salvo un aumento dei contagi nei prossimi giorni, per il 7 gennaio. L’emanazione del provvedimento a firma del prefetto Matteo Piantedosi è attesa oggi, dopo che ieri mattina, 22 dicembre, si è riunito il vertice per perfezionare le linee guida della didattica in presenza. Entrate e uscite scaglionate Il piano prevede un ingresso scaglionato in due diverse fasce orarie: alle 8 è previsto l’ingresso a scuola del 40% degli studenti, mentre alle 10 il restante 60% per impedire affollamenti davanti agli istituti. Si uscirà ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Entrate e uscite divise in due fasce orarie diverse, un sabato al mese a rotazione di lezione e presidi alle fermate degli autobus per evitare assembramenti. È questo ilpreparato dalla Prefettura diper garantire il ritorno adegli studenti, previsto, salvo un aumento dei contagi nei prossimi giorni, per il 7 gennaio. L’emanazione del provvedimento a firma delMatteo Piantedosi è attesa oggi, dopo che ieri mattina, 22 dicembre, si è riunito il vertice per perfezionare le linee guida della didattica in presenza. Entrate e uscite scaglionate Ilprevede un ingresso scaglionato in due diverse fasce orarie: alle 8 è previsto l’ingresso adel 40% degli studenti, mentre alle 10 il restante 60% per impedire affollamenti davanti agli istituti. Si uscirà ...

