Roma, da domani scatta la zona rossa: la mappa dei possibili controlli, per gli spostamenti servirà l’autocertificazione (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Da domani l’Italia entrerà in zona rossa come stabilito dal Decreto Natale varato dal Governo nei giorni scorsi. In linea generale saranno vietati tutti gli spostamenti non motivati da situazioni di necessità; allo stesso tempo tuttavia, fino al 6 gennaio, sarà possibile recarsi in visita da amici e parenti anche se con limitazioni. controlli rafforzati Nelle scorse ore è stata inviata ai prefetti una circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che ha fornito le indicazioni al fine di «predisporre efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure previste, in particolare per quanto riguarda i controlli lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenire possibili violazioni alla restrizioni alla mobilità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dal’Italia entrerà income stabilito dal Decreto Natale varato dal Governo nei giorni scorsi. In linea generale saranno vietati tutti glinon motivati da situazioni di necessità; allo stesso tempo tuttavia, fino al 6 gennaio, sarà possibile recarsi in visita da amici e parenti anche se con limitazioni.rafforzati Nelle scorse ore è stata inviata ai prefetti una circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che ha fornito le indicazioni al fine di «predisporre efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure previste, in particolare per quanto riguarda ilungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenireviolazioni alla restrizioni alla mobilità ...

CorriereCitta : Roma, da domani scatta la zona rossa: la mappa dei possibili controlli, per gli spostamenti servirà l’autocertifica… - RoyalGossip2 : Domani si entra in zona rossa...al primo urlo chiamiamo tutti la polizia municipale di Roma! Vediamo come gli passa… - hugmeesposito : RT @always__shines: 'ho preso casa 'domani andremo a roma' a parigi' - BLACKRED63 : RT @Animalistiitaly: ??Domani, ore 10, presidio a Largo Pugliese, #Roma.… - sparklyjjeon : per via del lavoro mio papà è partito per roma e per cui domani facciamo la vigilia senza di lui ,, non vedo l’ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma domani Previsioni meteo Roma e Lazio domani 22 dicembre: torna il maltempo, poi gelo polare a Natale Fanpage.it Abbonati Sky a Dazn: Roma-Cagliari alle 20.45 sul canale 212

La contemporaneità con Milan-Lazio ha obbligato l’emittente satellitare al cambio di rete per l’ultima partita del 2020 della squadra di Di Francesco Cambio di canale per gli abbonati Sky a Dazn. Infa ...

Enasarco: voto per cda, conflitto d'interessi avversario da battere

Roma, 22 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Un patrimonio tra fondi e immobili di 7 miliardi e 800 milioni di euro, 300.000 posizioni contributive attive ...

La contemporaneità con Milan-Lazio ha obbligato l’emittente satellitare al cambio di rete per l’ultima partita del 2020 della squadra di Di Francesco Cambio di canale per gli abbonati Sky a Dazn. Infa ...Roma, 22 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Un patrimonio tra fondi e immobili di 7 miliardi e 800 milioni di euro, 300.000 posizioni contributive attive ...