Roma Cagliari 1-0 LIVE | giallorossi in vantaggio con Veretout

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 20:45. ORE 20:47 – È iniziata la quattordicesima giornata di campionato tra. 6? Squadre in fase di studio – Le due compagini in campo si studiano a centrocampo, senza riuscire ad affondare bene i colpi. 9? Staff medico per Rog – Il croato rossoblù ha un normale contrasto di gioco con Mkhitaryan, ma ha la peggio e resta a terra. Per lui staff medico per le ...