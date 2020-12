Roma, al San Raffaele “tenda degli abbracci” per piccoli pazienti. Il video (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, al San Raffaele “tenda degli abbracci” per piccoli pazienti Roma, 23 dic. (askanews) – Per questo Natale l’Ospedale IRCCS San Raffaele di Roma ha installato una “tenda degli abbracci”, che permette ai bambini ricoverati di abbracciare famigliari o amici senza rischi. Grandi emozioni attaverso la tenda, alcuni genitori non stringevano tra le braccia i loro piccoli da mesi: “abbracciare mio figlio dopo due mesi che non riuscivo ad abbracciarlo penso sia un’emozione indescribile e poi grazie soprattutto allo staff del San Raffaele che ce lo ha permesso. E non è ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020), al San” per, 23 dic. (askanews) – Per questo Natale l’Ospedale IRCCS Sandiha installato una “”, che permette ai bambini ricoverati diare famigliari o amici senza rischi. Grandi emozioni attaverso la, alcuni genitori non stringevano tra le braccia i loroda mesi: “are mio figlio dopo due mesi che non riuscivo adarlo penso sia un’emozione indescribile e poi grazie soprattutto allo staff del Sanche ce lo ha permesso. E non è ...

matteosalvinimi : Qui Roma, piazza San Silvestro, al presidio a sostegno di Partite Iva e imprese dell’ospitalità e del settore dei m… - RaffaeleFitto : A #Roma picconata statua di San Francesco d’Assisi, a #Verona mozzate le mani statua della #Madonna Condivido la de… - acmilan : #OnThisDay vs Roma Dinho’s dazzling farewell at the San Siro ????? 10 anni fa, l'ultima gara in rossonero di… - giocarmon : -- La migliore #Street #Art realizzata a #Roma nello storico quartiere San #Lorenzo -Centinaia di fotografie dell… - TrafficoA : A1 - Incisa-Monte San Savino - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Incisa - Reggello e Monte San Savino... -

Ultime Notizie dalla rete : Roma San Roma, a piazza San Silvestro la protesta di ristoratori e ambulanti: «Le imprese sono morte» Il Messaggero Metro e bus Roma Natale e Capodanno: orari e chiusure

Come muoversi in bus e metro a Roma durante le feste di Natale? Ecco gli orari e il piano del trasporto pubblico del 24-25 dicembre e Capodanno, fino al 6 gennaio 2021.

Incendio a Colli Aniene, in fiamme un appartamento

Maltempo Roma, Aniene a rischio esondazione ... che ieri pomeriggio ha colpito con un machete la statua di San Francesco all'interno della parrocchia di Nostra Signora delle Salette in via ...

Come muoversi in bus e metro a Roma durante le feste di Natale? Ecco gli orari e il piano del trasporto pubblico del 24-25 dicembre e Capodanno, fino al 6 gennaio 2021.Maltempo Roma, Aniene a rischio esondazione ... che ieri pomeriggio ha colpito con un machete la statua di San Francesco all'interno della parrocchia di Nostra Signora delle Salette in via ...