Roma al 4° posto nell’ICity Rank delle città sostenibili (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il rapporto sulle città italiane intelligenti e sostenibili, presentato da Forum PA, in occasione di FORUM PA città, ha certificato la scalata di ben 11 posizioni in classifica da parte di Roma Capitale, che si piazza così al 4°posto. Tra gli indicatori valutati per stabilire il livello di digitalizzazione, raggiunto dalle diverse città, ci sono l’accessibilità online dei servizi pubblici, la disponibilità di app di pubblica utilità, l’adozione di piattaforme digitali, l’utilizzo dei social media, il rilascio degli open data, la trasparenza, l’implementazione di reti wifi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti. Sono davvero molto soddisfatto di questo risultato e prima di tutto ringrazio Virginia Raggi per avermi dato un anno fa la possibilità di lavorare al suo fianco nel ruolo ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il rapporto sulleitaliane intelligenti e, presentato da Forum PA, in occasione di FORUM PA, ha certificato la scalata di ben 11 posizioni in classifica da parte diCapitale, che si piazza così al 4°. Tra gli indicatori valutati per stabilire il livello di digitalizzazione, raggiunto dalle diverse, ci sono l’accessibilità online dei servizi pubblici, la disponibilità di app di pubblica utilità, l’adozione di piattaforme digitali, l’utilizzo dei social media, il rilascio degli open data, la trasparenza, l’implementazione di reti wifi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti. Sono davvero molto soddisfatto di questo risultato e prima di tutto ringrazio Virginia Raggi per avermi dato un anno fa la possibilità di lavorare al suo fianco nel ruolo ...

LuigiIvanV : RT @Storace: Stavolta è pessima l'uscita di #Sgarbi sulla #Raggi #cameriera. Al posto della sindaca di #Roma, l'avrei presa con filosofia,… - Lucabressan96 : @NicolaRaiano E aggiungiamo che le vere partite difficili le ha tutte dopo la sosta. Inter, Milan , Roma e forse Na… - luk1nomilan : @vladiluxuria @virginiaraggi @ignaziomarino Ma chi vuole amministrare Roma?? Pe davero?? Lasciamo la Raggi al suo p… - AdornatoAntonio : RT @usbsindacato: Così la Cgil fa assumere e licenziare i suoi delegati... Massimo è stato per anni un funzionario del Dipartimento Logisti… - Vincenz50887171 : @CaconeLazio @IlarioDiGiovamb Ok. Buona partita oggi..vedrai in futuro come vi inculeranno pure a voi se vi avvicin… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma posto Al cimitero Flaminio di Roma non ci sono più posti per la cremazione: “Picco di morti, non possiamo… Il Fatto Quotidiano Probabili formazioni 14 giornata Serie A 2020/2021

La 14° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 è iniziata martedì 22 dicembre alle ore 18:30 con l'anticipo Crotone - Parma e terminerà mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45 con le partite Spezia ...

Sirigu ha detto sì alla Roma

Salvatore Sirigu nel mirino della Roma per la prossima sessione di mercato a gennaio. Il portiere del Torino, in rotta con il club granata, avrebbe già detto sì al club giallorosso, che si è fatto ava ...

La 14° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 è iniziata martedì 22 dicembre alle ore 18:30 con l'anticipo Crotone - Parma e terminerà mercoledì 23 dicembre alle ore 20:45 con le partite Spezia ...Salvatore Sirigu nel mirino della Roma per la prossima sessione di mercato a gennaio. Il portiere del Torino, in rotta con il club granata, avrebbe già detto sì al club giallorosso, che si è fatto ava ...