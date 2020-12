Ritorno a scuola, ingressi scaglionati dalle 8 alle 10: sarà potenziato il trasporto (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTavolo di confronto in Prefettura a Napoli in vista della ripresa delle attività scolastiche il 7 gennaio. Molte novità per gli studenti che, se non dovessero cambiare le cose, riprenderanno la didattica in presenza dal 7 gennaio 2021. Tra le grandi novità discusse con il prefetto Marco Valentini, c’è la differenziazione degli orari d’ingresso e di uscita nelle scuole secondarie superiori, l’implementazione dei servizi del trasporto pubblico locale, interventi in materia di smart working e orario di lavoro, utilizzo del personale di protezione civile presso gli hotspot e gli istituti scolastici, gratuità della sosta sugli stalli a pagamento per i lavoratori della scuola secondaria. La riunione si è svolta in modalità telematica, è la quarta del tavolo per la mobilità attivato, in previsione della ripresa delle attività ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTavolo di confronto in Prefettura a Napoli in vista della ripresa delle attività scolastiche il 7 gennaio. Molte novità per gli studenti che, se non dovessero cambiare le cose, riprenderanno la didattica in presenza dal 7 gennaio 2021. Tra le grandi novità discusse con il prefetto Marco Valentini, c’è la differenziazione degli orari d’ingresso e di uscita nelle scuole secondarie superiori, l’implementazione dei servizi delpubblico locale, interventi in materia di smart working e orario di lavoro, utilizzo del personale di protezione civile presso gli hotspot e gli istituti scolastici, gratuità della sosta sugli stalli a pagamento per i lavoratori dellasecondaria. La riunione si è svolta in modalità telematica, è la quarta del tavolo per la mobilità attivato, in previsione della ripresa delle attività ...

Notiziedi_it : Scuola, riunione in prefettura: ok per ritorno alle lezioni in presenza dal 7 gennaio - BabboleoNews : Presentati a #Genova 11 nuovi #autobus #Atp a bassa emissione di inquinanti. I mezzi sono già immatricolati e opera… - ComuneSpezia : Scuola, doppi turni e lezioni on line - Pronto il piano per il ritorno... - Italia_Notizie : Ritorno a scuola il 7 gennaio. Verso l’accordo governo e Regioni sul 50 per cento - itsvunshine : @sunojoon boh proverò appena ritorno a scuola ( se ritorno ) , comunque grazie davvero <33 -