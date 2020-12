Ritorno a scuola il 7 gennaio: 50 per cento di studenti in classe e militari per i tamponi (Di giovedì 24 dicembre 2020) Firmato l’accordo per le linee guida tra governo e regioni per il Ritorno a scuola. La tessitura di Boccia. Azzolina: ottimo risultato ma dal 18 gennaio si torni al 75 per cento Leggi su corriere (Di giovedì 24 dicembre 2020) Firmato l’accordo per le linee guida tra governo e regioni per il. La tessitura di Boccia. Azzolina: ottimo risultato ma dal 18si torni al 75 per

MarcoFumetti : La #Azzolina conferma il ritorno a #scuola in presenza subito dopo la befana. Ci tiene ad essere ricordata così. _… - Piantedosim : Ritorno a scuola, le superiori in aula fra le 8 e le 10, col sabato a rotazione - Frusino : @paola_demicheli Ritorno a scuola al 50%!!!! Vi vantate pure di questa cosa? - Danae0308 : RT @Patty66509580: Scuola, ok da Unificata, rientro in classe il 7 gennaio ROMA, 23 DIC - La Conferenza Unificata, conclusasi da pochi minu… - matteoc1951 : RT @Patty66509580: Scuola, ok da Unificata, rientro in classe il 7 gennaio ROMA, 23 DIC - La Conferenza Unificata, conclusasi da pochi minu… -