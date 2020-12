Riserva naturale regionale del Lago di Cornino, record di nidificazioni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lo sfortunato anno della pandemia ha regalato una stagione da record assoluto alla Riserva naturale regionale del Lago di Cornino, sia per numero di accessi (18 mila solo quelli censiti, cui si aggiungono i numerosissimi visitatori che non fanno tappa al Centro Visite) sia sul fronte del censimento della specie protetta, il grifone: sono infatti eccezionali, senza precedenti, i dati relativi alla nidificazione e all’areale occupato, estesosi sensibilmente. I siti più distanti si trovano ormai a oltre 40 km dalla Riserva naturale, il punto di alimentazione degli esemplari. Addirittura 70 le coppie territoriali monitorate, almeno 44 i giovani involati: un risultato straordinario, considerando che sicuramente sono presenti altri nidi non ancora ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lo sfortunato anno della pandemia ha regalato una stagione daassoluto alladeldi, sia per numero di accessi (18 mila solo quelli censiti, cui si aggiungono i numerosissimi visitatori che non fanno tappa al Centro Visite) sia sul fronte del censimento della specie protetta, il grifone: sono infatti eccezionali, senza precedenti, i dati relativi alla nidificazione e all’areale occupato, estesosi sensibilmente. I siti più distanti si trovano ormai a oltre 40 km dalla, il punto di alimentazione degli esemplari. Addirittura 70 le coppie territoriali monitorate, almeno 44 i giovani involati: un risultato straordinario, considerando che sicuramente sono presenti altri nidi non ancora ...

