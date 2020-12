Rinnovo a rischio per migliaia di contratti a termine entro fine anno

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)sono adecine didia tempo determinato che non potressere rinnovati o prorogati. È quanto emerge – spiega Il Sole 24 Ore – dalla lettura dell’articolo 47 della legge di bilancio 2021 che è in corso di esame alla Camera. Con il decreto agosto, è stato modificato l’articolo 93 del decreto rilancio stabilendo che in deroga al decreto dignità voluto dai Cinque Stelle, e fino al 31 dicembre, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta ia tempo determinato, anche senza causali. La norma, applicabile anche aidi somministrazione, è già stata utilizzata da molte aziende nel periodo estivo spostando la durata dei ...

In Basilicata, come in altre regioni italiane, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs promuovono lo sciopero generale, in programma domani, indetto a sostegno delle richieste dei lavoratori del settore ...Le aziende, come spiega Il Sole 24 Ore, non possono avvalersi di una ulteriore proroga oltre a quella del decreto agosto: è quanto emerge dalla legge di bilancio. Così in tanti rischiano di restare a ...