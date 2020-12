Rihanna citata in giudizio | ha usato una canzone di un duo tedesco senza permesso

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Guai in vista per, che, stando a TMZ, sarebbe stataindal duoKing Khan e Saba Lou, per aver utilizzato,autorizzazione, una loro melodia. La popstar avrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Rihanna citata

TIMgate

Guai in vista per Rihanna, che, stando a TMZ, sarebbe stata citata in giudizio dal duo tedesco King Khan e Saba Lou, per aver utilizzato, senza autorizzazione, una loro melodia. La popstar avrebbe ...Rihanna è alle prese con una denuncia per violazione di copyright. La star del pop è stata infatti citata in giudizio da un musicista tedesco per aver utilizzato una sua canzone nel promuovere il suo ...