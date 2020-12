Riciclo vetro, riutilizza le tue bottiglie così. Non solo Natale! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Durante la raccolta differenziata, vi siete accorti di aver accumulato troppe bottiglie di vetro? Non buttatele via, ma le potrete riciclare per dare vita a degli oggetti meravigliosi. Di seguito qualche idea a cui potrete ispirarvi. 1-7. Qualche idea regalo Le bottiglie di vetro , possono essere trasformate in dei simpatici personaggi natalizi, perfetti sia da usare come idea regalo, ma anche per decorare la vostra casa. Fonte immagine 8.Confezione regalo Se volete donare una bottiglia di vino o di spumante e non sapete come incartarla, potete utilizzare una manica di un vecchio maglione di lana. Fonte immagine 9.Babbo Natale e gli elfi Usando dello spago colorato, degli scampoli di stoffa e dei bottoni dorati, potete riciclare le vostre bottiglie e farle diventare dei personaggi natalizi. Fonte ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Durante la raccolta differenziata, vi siete accorti di aver accumulato troppedi? Non buttatele via, ma le potrete riciclare per dare vita a degli oggetti meravigliosi. Di seguito qualche idea a cui potrete ispirarvi. 1-7. Qualche idea regalo Ledi, possono essere trasformate in dei simpatici personaggi natalizi, perfetti sia da usare come idea regalo, ma anche per decorare la vostra casa. Fonte immagine 8.Confezione regalo Se volete donare una bottiglia di vino o di spumante e non sapete come incartarla, potete utilizzare una manica di un vecchio maglione di lana. Fonte immagine 9.Babbo Natale e gli elfi Usando dello spago colorato, degli scampoli di stoffa e dei bottoni dorati, potete riciclare le vostree farle diventare dei personaggi natalizi. Fonte ...

