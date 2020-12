Riapertura scuole, (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anche Maddalena Gissi, segretaria nazionale della Cisl Scuola, commenta l’intesa fra Stato e Regioni in merito al ritorno a scuola degli studenti delle superiori. “Bene la decisione di riaprire le scuole superiori il 7 gennaio ma sarebbe stato più opportuno lasciare alle scuole la decisione sulle percentuali di frequenza e sugli orari”, esordisce la sindacalista L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anche Maddalena Gissi, segretaria nazionale della Cisl Scuola, commenta l’intesa fra Stato e Regioni in merito al ritorno a scuola degli studenti delle superiori. “Bene la decisione di riaprire lesuperiori il 7 gennaio ma sarebbe stato più opportuno lasciare allela decisione sulle percentuali di frequenza e sugli orari”, esordisce la sindacalista L'articolo .

Agenzia_Ansa : Oms, la nuova variante più trasmissibile dai bambini. 'Ma in corso ulteriori ricerche'. Timori per riapertura scuol… - Corriere : Conte sulla riapertura delle scuole: «Didattica in presenza almeno al 50%» - WelfareNetwork : Riapertura scuole 7/01/2021: la Cgil chiede convocazione al Prefetto di Cremona - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Oms, la nuova variante più trasmissibile dai bambini. 'Ma in corso ulteriori ricerche'. Timori per riapertura scuole #ANS… - rosarioT1970 : RT @francesco_scoma: La priorità, dopo i giorni in zona rossa, deve essere la riapertura delle #scuole in piena sicurezza. Dobbiamo impegna… -