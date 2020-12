Riapertura scuole gennaio, Ministero Istruzione: ok a Linee guida. Sì ai tamponi rapidi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Comunicato Ministero Istruzione - Il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni hanno siglato oggi, in Conferenza Unificata, l’intesa per la Riapertura delle scuole a gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Comunicato- Il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, le Città metropolitane e i Comuni hanno siglato oggi, in Conferenza Unificata, l’intesa per ladelle. L'articolo .

Agenzia_Ansa : Oms, la nuova variante più trasmissibile dai bambini. 'Ma in corso ulteriori ricerche'. Timori per riapertura scuol… - Corriere : Conte sulla riapertura delle scuole: «Didattica in presenza almeno al 50%» - antonioheinzl : RT @DiDimiero: La ministra Azzolina già pensava alla riapertura delle scuole per il 7 gennaio. Oggi gelata dal premier Conte: solo metà del… - sarafunaro : RT @DarioNardella: La nostra battaglia a favore della #scuola comincia a dare i risultati. La conferenza #StatoRegioni conferma la riapertu… - elezanini : RT @DarioNardella: La nostra battaglia a favore della #scuola comincia a dare i risultati. La conferenza #StatoRegioni conferma la riapertu… -