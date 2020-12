Riapertura scuole 7 gennaio, Conte: “Dobbiamo ripristinare le lezioni in presenza almeno al 50% alle superiori” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a Porta a Porta, che andrà in onda stasera su Rai Uno, parla anche in scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, in un'intervista a Porta a Porta, che andrà in onda stasera su Rai Uno, parla anche in scuola. L'articolo .

“L’obiettivo della riapertura della scuola in presenza dal prossimo 7 gennaio, con le necessarie garanzie di sicurezza del personale e degli studenti, può essere raggiunto solo se si procede ...

Oms, la nuova variante del Covid-19 più trasmissibile dai bambini

ROMA. La nuova variante di Covid individuata in Gran Bretagna "sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini", ma ulteriori ricerche sono ancora "in corso". Lo ha detto l'inviato spe ...

