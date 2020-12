Riapertura scuole 7 gennaio, c’è intesa tra Stato e Regioni: sì al 50% di lezioni in presenza [BOZZA] (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La conferenza unificata Stato-Regioni ed enti locali ha trovato l'intesa sulla Riapertura delle scuole il 7 gennaio. Alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha preso parte anche la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. L'articolo Riapertura scuole 7 gennaio, c’è intesa tra Stato e Regioni: sì al 50% di lezioni in presenza BOZZA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La conferenza unificataed enti locali ha trovato l'sulladelleil 7. Alla riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia ha preso parte anche la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina. L'articolo, c’ètra: sì al 50% diin

