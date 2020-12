Reynolds Juventus, un nuovo americano per Pirlo: può arrivare a gennaio (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Reynolds Juventus – Arrivano nuovi aggiornamenti per il terzino statunitense Bryan Reynolds. Le sue ottime prestazioni con la maglia del FC Dallas non sono sfuggite agli osservatori di alcuni importanti club europei, in particolare quelli di Roma, Fiorentina e Bruges, pronti a darsi battaglia per accaparrarsi le sue prestazioni. Il calciomercato Juventus interesserà anche questo nome, anzi calciomercato.it ha fornito ulteriori sviluppi. Secondo il giornalista americano Tom Bogert, i giallorossi avrebbero frenato a differenza di Paratici che ora studia l’affondo. Reynolds Juventus, chi è il nuovo talento americano Interessante terzino destro classe 2001, Reynolds è nato e cresciuto nel club texano, con il quale è ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020)– Arrivano nuovi aggiornamenti per il terzino statunitense Bryan. Le sue ottime prestazioni con la maglia del FC Dallas non sono sfuggite agli osservatori di alcuni importanti club europei, in particolare quelli di Roma, Fiorentina e Bruges, pronti a darsi battaglia per accaparrarsi le sue prestazioni. Il calciomercatointeresserà anche questo nome, anzi calciomercato.it ha fornito ulteriori sviluppi. Secondo il giornalistaTom Bogert, i giallorossi avrebbero frenato a differenza di Paratici che ora studia l’affondo., chi è iltalentoInteressante terzino destro classe 2001,è nato e cresciuto nel club texano, con il quale è ...

