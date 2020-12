Responsabilità medica: la percentuale di sopravvivenza è un fattore decisivo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Responsabilità medica è un tema affrontato non di rado nelle aule di giustizia: d’altronde anche i casi di cronaca che compaiono sui giornali spesso rilevano colpe e omissioni del personale ospedaliero nell’esercizio delle proprie funzioni. Poco tempo fa abbiamo visto un’ordinanza della Cassazione che sottolinea che chi cura deve operare diligentemente, ma non può garantire il buon esito dei trattamenti. Qui di seguito, invece, vogliamo vedere la Responsabilità medica sotto un altro punto di vista: secondo una recente sentenza della Cassazione, la n. 36431 del 2020, la percentuale di sopravvivenza – in base alla specifica patologia – è da considerarsi un fattore decisivo per inquadrare, o meno, la Responsabilità ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Laè un tema affrontato non di rado nelle aule di giustizia: d’altronde anche i casi di cronaca che compaiono sui giornali spesso rilevano colpe e omissioni del personale ospedaliero nell’esercizio delle proprie funzioni. Poco tempo fa abbiamo visto un’ordinanza della Cassazione che sottolinea che chi cura deve operare diligentemente, ma non può garantire il buon esito dei trattamenti. Qui di seguito, invece, vogliamo vedere lasotto un altro punto di vista: secondo una recente sentenza della Cassazione, la n. 36431 del 2020, ladi– in base alla specifica patologia – è da considerarsi unper inquadrare, o meno, la...

