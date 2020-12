Report mette sotto accusa lavoro della Regione Campania per i posti letto disponibili (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vincenzo De Luca sotto accusa nella Report in onda su Rai 3. Nella trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci si è puntata l’attenzione sulla gestione della seconda ondata Covid in Campania. “Durante i mesi primaverili, il Sud Italia è sembrato “protetto” dalla furia del virus tramite un lockdown generalizzato. Adesso, da ormai parecchie settimane, alcune regioni, in primis quella campana, si ritrovano invece in ginocchio”, sottolinano da Report. È stato dunque chiesto al dottor Giuseppe Galano, membro dell’unità di crisi della Campania e responsabile del 118, come mai i numeri tra bollettino e realtà spesso non coincidessero L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vincenzo De Lucanellain onda su Rai 3. Nella trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci si è puntata l’attenzione sulla gestioneseconda ondata Covid in. “Durante i mesi primaverili, il Sud Italia è sembrato “protetto” dalla furia del virus tramite un lockdown generalizzato. Adesso, da ormai parecchie settimane, alcune regioni, in primis quella campana, si ritrovano invece in ginocchio”,linano da. È stato dunque chiesto al dottor Giuseppe Galano, membro dell’unità di crisie responsabile del 118, come mai i numeri tra bollettino e realtà spesso non coincidessero L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

Ultime Notizie dalla rete : Report mette Sardegna, dopo il Covid ora ci si mette anche Report: ma come si permettono? Il Fatto Quotidiano De Luca attacca Report, Coronavirus: “Sciacallaggio mediatico che oscura la verità”

“Decideremo nei prossimi giorni il da farsi sull’apertura delle scuole”, ha spiegato De Luca. Il governatore ha ribadito che questo “sarà un mese molto delicato. Non avremo molto da festeggiare, mi au ...

Covid/ Report Istat: un bollettino di guerra, molte le imprese che chiudono i battenti

E’ quanto emerso dal report Istat sulle imprese, nel quale sono state intervistate, tra ottobre e novembre, oltre un milione di imprese. Un dato sconfortante. 73 mila imprese hanno chiuso e 17 mila ...

