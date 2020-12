Renzi tiene aperto lo scontro con il governo: “Il ritiro delle ministre? Tutto è sul tavolo. Ci hanno dato ragione sul metodo, ma dipende dal merito” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Tutto è ancora sul tavolo”. Matteo Renzi non ha nessuna intenzione di chiudere lo scontro con il presidente del Consiglio. Se le dichiarazioni pubbliche di Italia viva dopo il faccia a faccia con il premier avevano lasciato trapelare qualche filo di ottimismo, ci ha pensato l’ex premier ad affossare di nuovo la trattative. Intervistato da Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, il senatore ha infatti detto che l’ipotesi di ritiro delle ministre di Italia viva dal governo non è ancora scongiurata: “Noi abbiamo posto un problema di metodo e merito. Sul metodo ci hanno dato ragione, un passo in avanti. Sul merito dipende ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “è ancora sul”. Matteonon ha nessuna intenzione di chiudere locon il presidente del Consiglio. Se le dichiarazioni pubbliche di Italia viva dopo il faccia a faccia con il premier avevano lasciato trapelare qualche filo di ottimismo, ci ha pensato l’ex premier ad affossare di nuovo la trattative. Intervistato da Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, il senatore ha infatti detto che l’ipotesi didi Italia viva dalnon è ancora scongiurata: “Noi abbiamo posto un problema di. Sulci, un passo in avanti. Sul...

