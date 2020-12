Renzi: “In Italia troppi morti, qualcuno ci spieghi perché” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Stiamo parlando di soldi che non torneranno più. Non c’è stata mai una risposta così solidale dall’Europa, li vogliamo sprecare? Ci hanno detto che eravamo polemici ora ci danno ragione di questo. Siamo contenti ma noi lavoriamo per il Paese, non facciamo polemiche” ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nel corso della trasmissione ‘L’Aria che Tira’ su La7. “USARE IL MES PER LA SANITÀ E LIBERARE I 9 MILIONI DEL RECOVERY FUND PER IL TURISMO” Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ROMA – “Stiamo parlando di soldi che non torneranno più. Non c’è stata mai una risposta così solidale dall’Europa, li vogliamo sprecare? Ci hanno detto che eravamo polemici ora ci danno ragione di questo. Siamo contenti ma noi lavoriamo per il Paese, non facciamo polemiche” ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi nel corso della trasmissione ‘L’Aria che Tira’ su La7. “USARE IL MES PER LA SANITÀ E LIBERARE I 9 MILIONI DEL RECOVERY FUND PER IL TURISMO”

