Regionali Calabria, Tansi ci riprova e lancia la sfida per la presidenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – Carlo Tansi, geologo del Cnr e già capo della Protezione civile calabrese, ci riprova. Sostenuto da tre liste – Tesoro Calabria, Calabria pulita e Calabria libera – sarà candidato presidente alle regionali del 14 febbraio 2021. Ci aveva provato gia’ a gennaio del 2020 non raggiungendo pero’ il quorum necessario per entrare in Consiglio regionale. Questa volta Carlo Tansi, forte della vittoria ottenuta dalle sue liste civiche alle Comunali di Crotone, con l’elezione del sindaco Vincenzo Voce, ha rotto gli indugi uscendo dalle trattative con centrosinistra e M5s, per tentare nuovamente la corsa senza partiti. Nelle tre circoscrizioni elettorali – nord, centro, sud – le tre liste di Tansi hanno già raccolto l’adesione di 72 candidati, 34 donne e 38 uomini, che si riconoscono nel programma politico predisposto dallo stesso Tansi, che ha “come scopo l’integrale cambiamento del sistema di governo burocratico-amministrativo della regione più bella, ma anche più povera, d’Italia”. Leggi su dire (Di mercoledì 23 dicembre 2020) REGGIO CALABRIA – Carlo Tansi, geologo del Cnr e già capo della Protezione civile calabrese, ci riprova. Sostenuto da tre liste – Tesoro Calabria, Calabria pulita e Calabria libera – sarà candidato presidente alle regionali del 14 febbraio 2021. Ci aveva provato gia’ a gennaio del 2020 non raggiungendo pero’ il quorum necessario per entrare in Consiglio regionale. Questa volta Carlo Tansi, forte della vittoria ottenuta dalle sue liste civiche alle Comunali di Crotone, con l’elezione del sindaco Vincenzo Voce, ha rotto gli indugi uscendo dalle trattative con centrosinistra e M5s, per tentare nuovamente la corsa senza partiti. Nelle tre circoscrizioni elettorali – nord, centro, sud – le tre liste di Tansi hanno già raccolto l’adesione di 72 candidati, 34 donne e 38 uomini, che si riconoscono nel programma politico predisposto dallo stesso Tansi, che ha “come scopo l’integrale cambiamento del sistema di governo burocratico-amministrativo della regione più bella, ma anche più povera, d’Italia”.

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Calabria Elezioni Regionali Calabria, Rifondazione Comunista e PCI a sostegno delle liste di Carlo Tansi Stretto web Commissione Sanità: “incontro con Longo e rimozione di Panizzoli e Bettelini”

“Gli scenari angosciosi in cui versa la sanità della regione Calabria, di recente venuti drammaticamente (e per alcuni versi, grottescamente) alla ribalta nazionale, inducono noi consiglieri comunali ...

Regionali in Calabria, Rifondazione e PCI si schierano a sostegno di Carlo Tansi

Partito Comunista Italiano e Rifondazione Comunista sosterranno il progetto Tansi ed esprimeranno candidature nelle sue liste ...

