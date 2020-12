Regali di Natale, spesa media per famiglia in calo del 23% (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Saranno 3,5 milioni gli italiani che quest’anno faranno Regali di Natale last minute, anche se la spesa media di ogni famiglia è in calo del 23% rispetto allo scorso anno (pari a 175 euro) a causa delle difficoltà economiche. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sullo shopping in vista del Natale, che sottolinea come la maggioranza delle famiglie italiane ha fissato quest’anno un budget tra i 100 e i 300 euro, il 41% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro. Il risultato della crisi è anche la tendenza ad indirizzarsi – scrive la Coldiretti – verso Regali utili con abbigliamento, giocattoli e cibo tra i più gettonati davanti a libri, tecnologie e oggetti per la casa. Molto richiesti i cesti enogastronomici, scelti da un ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Saranno 3,5 milioni gli italiani che quest’anno farannodilast minute, anche se ladi ogniè indel 23% rispetto allo scorso anno (pari a 175 euro) a causa delle difficoltà economiche. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sullo shopping in vista del, che sottolinea come la maggioranza delle famiglie italiane ha fissato quest’anno un budget tra i 100 e i 300 euro, il 41% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 ai mille euro. Il risultato della crisi è anche la tendenza ad indirizzarsi – scrive la Coldiretti – versoutili con abbigliamento, giocattoli e cibo tra i più gettonati davanti a libri, tecnologie e oggetti per la casa. Molto richiesti i cesti enogastronomici, scelti da un ...

