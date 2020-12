Reddito di cittadinanza a boss condannati per mafia e ai loro familiari: 25 denunce a Messina. Sequestrati 330mila euro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è Vincenzo Santapaola, nipote del boss catanese Nitto, condannato già in via definitiva per mafia, alla quale si è aggiunta soltanto martedì scorso una nuova condanna in primo grado a 12 anni, sempre per mafia. E poi c’è Francesco Bontempo Scavo, appartenente a una delle famiglie mafiose più note sui Nebrodi che aveva subito la confisca della sua azienda agricola dopo una condanna definitiva per mafia nel maxi processo Mare Nostrum. Entrambi percepivano il Reddito di cittadinanza. Così come un altro condannato, Salvatore Sparacio, che durante il primo lockdown aveva accompagnato il corteo funebre del padre violando le restrizioni (il video fece il giro del web). Sparacio, che percepiva il sussidio dal dicembre 2019 nonostante la condanna definitiva, finora ha ricevuto dallo Stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C’è Vincenzo Santapaola, nipote delcatanese Nitto, condannato già in via definitiva per, alla quale si è aggiunta soltanto martedì scorso una nuova condanna in primo grado a 12 anni, sempre per. E poi c’è Francesco Bontempo Scavo, appartenente a una delle famiglie mafiose più note sui Nebrodi che aveva subito la confisca della sua azienda agricola dopo una condanna definitiva pernel maxi processo Mare Nostrum. Entrambi percepivano ildi. Così come un altro condannato, Salvatore Sparacio, che durante il primo lockdown aveva accompagnato il corteo funebre del padre violando le restrizioni (il video fece il giro del web). Sparacio, che percepiva il sussidio dal dicembre 2019 nonostante la condanna definitiva, finora ha ricevuto dallo Stato ...

VittorioSgarbi : @virginiaraggi Quelli come te non dovrebbero lavorare, visto come hai ridotto Roma. Ti lascerei a casa, con il redd… - LaStampa : Scoperti in Sicilia boss con il reddito di cittadinanza - ilpost : La Guardia di Finanza ha scoperto che 14 persone condannate per mafia e 11 loro familiari percepivano il reddito di… - Maurizio______ : @SutterCane16 @JohnLQuackett @dalbertiv @marattin @Mov5Stelle Poi tieni conti degli ordini di grandezza. Il contrib… - clikservernet : Reddito di cittadinanza a boss condannati per mafia e ai loro familiari: 25 denunce a Messina. Sequestrati 330mila … -