“Recovery plan | perché Boccia ha visto prima i progetti? Il governo decida con collegialità” | lamenta la Bonetti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tacitata, almeno per ora, la protesta renziana, stavolta a dire la sua sul come il premier Conte ha gestito il, è stata Elena, ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità, che intervenendo ai microfoni di Radio In Blu, stamane ha denunciato: “sula domanda la faccio io: come mai un ministro di un altro partito della maggioranza ha avuto modo di vedere tutti ie tutti i saldi quando in Consiglio dei ministri è entrata solo una bozza di descrizione generale? Io ovviamente conoscevo idi competenza del mio ministero ma noi abbiamo sempre lavorato in modo bilaterale e il saldo definitivo di questinon era stato nemmeno concordato in modo definitivo”. Dunque, ha rimarcato la ministra, “Io gli altri ...