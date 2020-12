Recovery Fund, Buffagni (M5S): “Italia Viva insiste a volere usare il Mes? Mischiano mele e pere. I soldi per la sanità ci sono già” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Perché non usare il Mes se ci sono solo 9 miliardi stanziati sulla sanità nel Recovery? Mischiano mele e pere. Abbiamo un problema sui soldi della sanità e sulla capacità di spendere quei soldi. Abbiamo già più di 15 miliardi stanziati sulla sanità ma sono bloccati. Dobbiamo spenderli prima di indebitarci ulteriormente”. Così Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo Economico, a proposito della domanda posta da Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura, al Premier Giuseppe Conte nella giornata di ieri, durante la concertazione tra Italia Viva e lo stesso Presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Perché nonilse cisolo 9 miliardi stanziati sullanel. Abbiamo un problema suidellae sulla capacità di spendere quei. Abbiamo già più di 15 miliardi stanziati sullamabloccati. Dobbiamo spenderli prima di indebitarci ulteriormente”. Così Stefano, viceministro allo Sviluppo Economico, a proposito della domanda posta da Teresa Bellanova, ministro dell’Agricoltura, al Premier Giuseppe Conte nella giornata di ieri, durante la concertazione trae lo stesso Presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Il ...

