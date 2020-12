Reazioni allergiche al vaccino Covid di Pfizer, si sospetta che siano scatenate dalle nanoparticelle (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Diversi esperti, tra allergologi e immunologi, indicano che le Reazioni anafilattiche possano essere legate a una componente specifica delle nanoparticelle lipidiche che avvolge l’mRNA messaggero del vaccino. Pfizer raccomanda “cure mediche appropriate prontamente disponibili” in caso di anafilassi. Le Reazioni di tipo allergico in almeno otto persone che nelle ultime due settimane hanno ricevuto il vaccino Covid prodotto da Pfizer e BionTech potrebbero essere state scatenate da uno specifico componente che avvolge l’RNA messaggero (mRNA) della proteina Spike del coronavirus Sars-Cov-2. Secondo quanto riporta la rivista Science, diversi esperti, tra allergologi e immunologi, ritengono che le nanoparticelle lipidiche ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Diversi esperti, tra allergologi e immunologi, indicano che leanafilattiche possano essere legate a una componente specifica dellelipidiche che avvolge l’mRNA messaggero delraccomanda “cure mediche appropriate prontamente disponibili” in caso di anafilassi. Ledi tipo allergico in almeno otto persone che nelle ultime due settimane hanno ricevuto ilprodotto dae BionTech potrebbero essere stateda uno specifico componente che avvolge l’RNA messaggero (mRNA) della proteina Spike del coronavirus Sars-Cov-2. Secondo quanto riporta la rivista Science, diversi esperti, tra allergologi e immunologi, ritengono che lelipidiche ...

