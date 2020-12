Real Madrid-Granada: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per Real Madrid-Granada, sfida valida per il quindicesimo turno di Liga, calcio d’inizio alle 19.45: Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Lucas, Benzema, Rodrygo. All. Zidane. Granada (3-5-2): Rui Silva; Duarte, Yangel, Vallejo; Foulquier, Milla, Brice, Kenedy, Neva; Puertas, Soldado. All. Martinez. Foto: Twitter ufficiale Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, sfida valida per il quindicesimo turno di Liga, calcio d’inizio alle 19.45:(4-3-3): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Lucas, Benzema, Rodrygo. All. Zidane.(3-5-2): Rui Silva; Duarte, Yangel, Vallejo; Foulquier, Milla, Brice, Kenedy, Neva; Puertas, Soldado. All. Martinez. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

